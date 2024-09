Reforço a caminho Notícia

Inter chega a acordo para a compra do lateral Braian Aguirre, do Lanús

Diretoria colorada troca documentos com o clube argentino para regularizar o jogador antes do fechamento da janela de transferências, na próxima segunda-feira. Jogador é aguardado em Porto Alegre no domingo

29/08/2024 - 14h22min Atualizada em 29/08/2024 - 15h01min