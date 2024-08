Rogel, novo zagueiro colorado, começou a vida esportiva Agustín Lapido. E conciliou, por um ano e meio, a bola com a medicina. O reforço do Inter é bem diferente do que aparenta, do alto de seu 1m91cm e estilo de xerifão. Foi um excelente aluno, é um líder de grupo e acima da média intelectualmente. Ele foi oficializado e aguarda publicação de seu nome no BID para ficar à disposição de Roger Machado.