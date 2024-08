A reapresentação do Inter, prevista para esta terça-feira (20), em Alvorada, deverá ter a reintegração de Rafael Borré aos treinamentos. O colombiano, que tratou nas últimas duas semanas uma lesão muscular na coxa esquerda, está recuperado e deverá retornar contra o Cruzeiro, no final de semana, pelo Brasileirão. Roger Machado definirá se o atacante retoma a condição de titular ou ficará no banco de suplentes.