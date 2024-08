Dono da melhor defesa do Brasileirão, apesar de ter quatro jogos a menos na competição, o Inter busca no mercado outro atleta para a posição, projetando também a montagem do elenco para 2025. Um dos nomes cogitados é de Caetano, de 25 anos, do Corinthians. O clube analisa oferecer um pré-contrato para assegurar a chegada do reforço.