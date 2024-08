O técnico Roger Machado abriu a semana de treinos para o jogo contra o Cruzeiro, domingo (25), no Beira-Rio, com boas notícias. Ele conta com a volta de Borré na próxima rodada do Brasileirão. Já Alan Patrick, mesmo em estágio avançado de recuperação, é dúvida contra os mineiros. Os dois participaram do treino com bola nesta terça (20).