Ainda sem treinador após a saída de Eduardo Coudet, o Inter deu início à preparação para o duelo de volta com o Juventude, pela terceira fase da Copa do Brasil, previsto para sábado (13). Sob o comando de Pablo Fernandez, técnico do time sub-20 que atuará de forma interina, o elenco se reapresentou no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, na tarde desta quinta-feira (11).