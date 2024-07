O técnico Roger Machado tem reforços à disposição para a próxima rodada do Brasileirão. Na atividade desta terça-feira (30), no CT de Alvorada, o treinador contou com os retornos de Vitão, Wanderson e Lucca. Foi o primeiro treinamento da semana visando o compromisso diante do Palmeiras, no próximo domingo (4), no Beira-Rio.