A entrevista de Eduardo Coudet após o empate com o Criciúma, neste domingo (30), pode ter passado a impressão de que o Inter deixará o Brasileirão em segundo plano. Porém, institucionalmente, o clube mantém o discurso de que não irá priorizar uma competição. A percepção interna no Beira-Rio é que a fala do treinador foi um desabafo pessoal.