Desde a retomada do futebol após a enchente, o Inter disputou dez jogos, todos fora de Porto Alegre, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas. No momento, além da questão logística, o Colorado conta com muitos desfalques, casos de Rochet, Borré e Valencia, que estão na Copa América, e Bustos e Alario, que estão no departamento médico.