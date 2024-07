Depois de perder para o Atlético-MG no meio da semana, o Inter ficou no empate em 1 a 1 com o Criciúma, no Heriberto Hulse, no fim da tarde deste domingo (30). Com o resultado, o Colorado ficou com três pontos a menos que o São Paulo, primeiro time no G-6 do Brasileirão — é 10º, com 18 pontos.