O Inter até saiu na frente do placar, mas não conseguiu vencer o Criciúma, neste domingo (30), pela 13ª rodada do Brasileirão. No Heriberto Hülse, o Colorado empatou em 1 a 1, resultado que o fez perder posições na tabela de classificação. Na coletiva, o técnico Eduardo Coudet falou sobre as dificuldades que teve para montar a equipe.