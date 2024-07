Jogo da Seleção Brasileira pode interferir na escalação do Inter contra o Vasco

Caso o Uruguai seja eliminado da Copa América neste sábado (6), no confronto diante do Brasil, o técnico Eduardo Coudet já sabe que ganhará um importante reforço para a partida contra o Juventude, na próxima quarta-feira (10), pela terceira fase da Copa do Brasil. A tendência é de que o goleiro Rochet esteja à disposição do treinador. Caso isso não ocorra, Anthoni pode ganhar uma oportunidade contra o Vasco, domingo (7), no retorno do time ao Beira-Rio após a enchente de maio.