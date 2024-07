O técnico colorado, Eduardo Coudet, deve ter até três reforços para o jogo contra o Vasco, domingo (7). Vetados pelo departamento médico da partida contra o Fluminense, nesta quinta (4), o zagueiro Vitão, o lateral Bustos e o meia-atacante Wesley são preparados para o confronto com os vascaínos, que marca o retorno do Inter ao Beira-Rio. Contudo, o trio ainda depende de uma reavaliação médica para ficar à disposição do treinador.