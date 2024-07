A chuva que caiu na Região Metropolitana, nesta sexta (5), criou um transtorno para o Inter na representação do elenco. Os gramados do CT da Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, foram alagados. Por conta disso, o técnico Eduardo Coudet comandou um treino improvisado em um campo sintético no interior de um ginásio, localizado no próprio centro de treinamento.