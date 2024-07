Depois de empatar com o lanterna Fluminense, no Maracanã, o Inter voltará a encarar um clube carioca que briga contra o rebaixamento. No domingo (7), às 18h, dia de retorno ao Beira-Rio, o Colorado receberá o Vasco da Gama, que chega para 15ª rodada apenas dois pontos acima do Z-4 e ainda sem um novo treinador depois da demissão do português Álvaro Pacheco.