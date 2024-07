O Inter deixou o Maracanã conformado com o ponto que obteve contra o Fluminense. Mesmo que o adversário seja o lanterna do Brasileirão e que viesse de seis derrotas seguidas, o fato de ter estreado o treinador, em casa cheia, dificultou. Mas, principalmente, com tantos reservas, os colorados enfraqueceram. Por isso, o 1 a 1 sai de bom tamanho. Após 12 jogos, o time de Eduardo Coudet soma 19 pontos.