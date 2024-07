Foram mais de dois meses longe do Beira-Rio. O reencontro entre Inter, estádio e torcida será no próximo domingo (7). Às 18h, o Colorado enfrentará o Vasco, pela 15ª rodada do Brasileirão. Contente por voltar a jogar dentro de casa, o técnico Eduardo Coudet falou sobre o período atuando longe de Porto Alegre.