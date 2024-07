No Brasileirão 2024, o Inter só fez dois gols em uma partida, a primeira, o 2 a 1 em cima do Bahia. A equipe tem o quarto pior ataque da Série A. Por mais que a defesa segure e seja a melhor da competição, a falta de força ofensiva mantém o time de Eduardo Coudet longe da parte de cima da tabela. O que não deixa de ser um contraste com o técnico que nunca escondeu a preferência por atacar e que já declarou preferir ganhar de 4 a 3 do que de 1 a 0.