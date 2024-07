Após estreia com derrota, Roger abre sua primeira semana decisiva no Inter 

A estreia de Roger Machado no Beira-Rio terá de ser, pelo menos em resultado, diferente de seu primeiro jogo como técnico do Inter. Seu contato inicial com a casamata foi de derrota por 1 a 0 para o líder do Brasileirão, o Botafogo, fora de casa. Nesta terça-feira (23), recebe o Rosario Central na partida de volta do playoff da Copa Sul-Americana. Na ida, a derrota por 1 a 0 obriga os colorados a vencer por dois ou mais gols para avançar no tempo normal.