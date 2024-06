Por pedido do Ministério Público do RS, o Juizado do Torcedor arquivou a denúncia contra Gustavo Acioli Astarita, ex-funcionário do Inter que interpretava o mascote Saci, por importunação sexual. No despacho, é citado que o delito cometido pelo ator foi "inconveniente", porém não há algo que caracterize "dolo para crime".