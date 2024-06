O técnico Eduardo Coudet não desembarcou com a delegação do Inter em Criciúma na noite desta quarta-feira (12). A direção atendeu a um pedido do treinador de ficar mais algumas horas com seus familiares, que irão viajar à Argentina nesta quinta-feira (13). A expectativa é de ele se junte ao time na concentração ainda no final da manhã desta quinta, horas antes do duelo contra o São Paulo, pela 8ª rodada do Brasileirão.