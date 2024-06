O Colorado terá desfalques importantes para o jogo contra o São Paulo nesta quinta-feira (13). Uma das baixas é o atacante Alario, fora por desconforto no ombro direito. Apesar das especulações nos últimos dias, Mauricio foi vetado pelos médicos do Inter devido ao trauma que sofreu no joelho direito e também não estará na equipe. Válido pelo Brasileirão, o confronto contra os paulistas será realizado no Heriberto Hüsel, casa do Criciúma.