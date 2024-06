O técnico Eduardo Coudet consolidou o rodízio como estratégia na defesa do Inter. E com bons resultados. Há três jogos sem sofrer gols, a equipe alterna nomes na lateral direita e na zaga, dependendo do adversário. Um dos pilares deste revezamento é Robert Renan, "recuperado" pelo treinador após a fatídica eliminação no Gauchão e hoje um protagonista do setor.