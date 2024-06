Escolha frequente de Eduardo Coudet entre os 11 jogadores iniciais do Colorado, Mauricio vem tendo sua titularidade questionada. Aos 22 anos, o meia é o atleta com mais atuações com a camisa do Inter do atual elenco: 175 desde 2020, quando chegou vindo do Cruzeiro. Na temporada passada, foram 11 gols e 11 assistências em 48 jogos. Este ano, são 16 aparições, dois gols marcados e um passe para gol efetuado.