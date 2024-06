Os próximos dias do Inter serão longe de Porto Alegre. Nesta quinta-feira (13), em Criciúma, ocorre o jogo contra o São Paulo, no Estádio Heriberto Hülse. Na sexta-feira (14), a delegação colorada se desloca a Salvador para enfrentar o Vitória, no Barradão. Após o na capital baiana, os atletas retornam para Porto Alegre. A programação da próxima semana ainda depende da confirmação do dia e horário do Gre-Nal.