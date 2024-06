Titular absoluto de Eduardo Coudet, Vitão experimentou, no último sábado (22), participar do gol da vitória no Gre-Nal 442. O zagueiro de 24 anos terá a permanência anunciada pelo Inter em breve. As partes assinaram um vínculo válido pelas próximas cinco temporadas, e o clube prepara o comunicado para os próximos dias. Mesmo assim, o atleta segue especulado no futebol europeu.