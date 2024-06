O Inter espera confirmar a antecipação da volta ao Beira-Rio ainda nesta semana. O clube, por enquanto, oficializou o retorno para o dia 10 de julho, na partida contra o Juventude, pela terceira fase da Copa do Brasil. Porém, a ideia é regressar ao estádio três dias antes, na partida diante do Vasco, no dia 7, pela 15ª rodada do Brasileirão.