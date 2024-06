A vitória suada contra o Delfín fez o Inter seguir vivo na Copa Sul-Americana. Na segunda colocação do Grupo C, o Colorado terá de encarar o Rosario Central em playoffs para avançar às oitavas de final. Mas, mesmo que a campanha não traduza o favoritismo imputado à equipe no início do torneio, o técnico Eduardo Coudet ressaltou as estatísticas positivas alcançadas durante a fase de grupos.