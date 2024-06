Na noite desta terça (18), o Inter divulgou, com novidades, a lista de relacionados para a partida contra o Corinthians nesta quarta-feira (19), no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O jogo é válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Entre os 26 que estão na delegação que viajou para a capital catarinense, aparecem os nomes do meia Alan Patrick, em recuperação de lesão, e do jovem atacante Lucca Drummond, de 20 anos. A principal ausência é de Mauricio, em negociação com o Palmeiras.