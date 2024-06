Fabrício Vargas e seu filho Matheus, de 12 anos, serão dois dos 2 mil colorados que estarão no Couto Pereira neste sábado (22) para o Gre-Nal do Brasileirão. Moradores de Curitiba, eles não precisarão passar por todo o processo de escolta e transporte da maioria dos torcedores, e serão levados por Carlos, o patriarca da família, que não vai entrar no estádio, só servir de motorista mesmo.