Depois de 43 dias, as Gurias Coloradas voltaram ao Brasileirão Feminino em grande estilo. Na tarde deste domingo (9), o Inter goleou o Atlético-MG por 4 a 0, no Sesc da Protásio Alves, e conquistou a sua primeira vitória após oito jogos na competição. Os gols foram marcados por Letícia Monteiro (duas vezes), Tamara e Belén Aquino. Com o resultado, permaneceu em 14° com sete pontos, dentro da zona de rebaixamento, mas com quatro jogos a menos do que o Botafogo, primeiro colocado fora do Z-4.