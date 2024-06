O Inter venceu o Corinthians por 1 a 0 nesta quarta-feira (19) e assumiu, momentaneamente, a nona posição na tabela do Campeonato Brasileiro. A partida ocorreu no Heriberto Hülse, em Florianópolis, e foi marcada por um golaço de Wesley. Acompanhe as informações do jogo pela Jornada Digital da Gaúcha.