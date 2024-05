O hiato de um mês entre o empate com o Atlético-GO, no Beira-Rio, e o confronto diante do Belgrano, pela Sul-Americana, causado pelas enchentes no Rio Grande do Sul teve impactos profundos no Inter. Não apenas os R$ 35 milhões estimados de perdas materiais, mas também nos âmbitos físico, técnico e mental do elenco. Desta forma, o clube montou um planejamento para minimizar o impacto dos problemas e conseguir alcançar o sucesso dentro de campo na sequência da temporada 2024.