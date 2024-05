Com o CT do Parque Gigante submerso e o Beira-Rio inundado, o Inter criou um gabinete de crise que trabalha de forma remota para lidar com os impactos das enchentes. Os jogadores do grupo profissional e da base encontram-se em segurança, e as prioridades da direção colorada agora são dar apoio aos funcionários que vivem em áreas alagadas e convencer a CBF a suspender todas as partidas do clube por 20 dias.