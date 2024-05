A cheia do Guaíba avança sobre o Estádio Beira-Rio. Depois de atingir as laterais do gramado no domingo (5), a água aumentou seu nível e cobre praticamente toda a grama — a exceção é o círculo central. O clube suspendeu seus treinos até a próxima quarta (8). O elenco colorado irá se reapresentar na quinta (9), porém com local e horário ainda indefinidos.