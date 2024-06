O atacante Wesley nem era cotado para ser titular contra o Belgrano, mas começou entre os 11 e deu assistência para o gol de Borré. O passe, porém, não foi o suficiente e o Inter perdeu por 2 a 1 na retomada do futebol, após a tragédia no RS. O ponta colorado falou sobre este retorno e da dificuldade de atuar sabendo que a situação ainda é ruim no Estado.