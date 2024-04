Em meio a uma crise social gravíssima, o povo equatoriano se dividiu nesta semana entre as urnas e o futebol. Vivendo um histórico de violência, com um aumento nos homicídios e no tráfico de drogas, a população participou de um referendo popular para que o cenário atual seja alterado pelas autoridades públicas. A bola, no entanto, não deixou de rolar no país.