O presidente do Equador, Daniel Noboa, obteve no referendo deste domingo (21) uma vitória clara na sua política de combate à escalada de violência no país. Nove das 11 perguntas da consulta receberam o "sim" dos equatorianos, e todas estão relacionadas ao endurecimento das medidas de segurança. As únicas rejeições se referem a políticas econômicas e são vistas por analistas como um alerta de que o presidente não tem carta-branca no país.