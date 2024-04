O Inter planeja utilizar um time fortalecido contra o Delfín, nesta quinta-feira (25), em Manta, no Equador, ainda que a prioridade do clube seja o Brasileirão. Porém, preocupado com o cansaço dos atletas, o técnico Eduardo Coudet deve fazer preservações pontuais, sem descaracterizar a equipe, em busca da primeira vitória na Copa Sul-Americana.