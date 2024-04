Em 2 de março de 1989, o Inter estava na Venezuela para enfrentar o Marítimo pela Libertadores. No dia anterior àquele 1 a 1, com gol de Diego Aguirre, o Delfín Sporting Club era fundado. O adversário do Colorado nesta quinta-feira (25) foi o pilar para que Manta, cidade que recebe o jogo das 23h, e seus 258 mil habitantes superarem uma tragédia.