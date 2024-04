O Inter embarcou, no início da tarde desta quarta-feira (24), rumo ao Equador sem nenhum "reforço" oriundo do departamento médico. Apesar de terem voltado aos treinos nesta terça (23), o volante Fernando e o atacante Lucas Alario ficaram fora da viagem a Manta, onde o Colorado enfrenta o Delfín-EQU, nesta quinta (25). Os garotos Gustavo Prado e Lucca devem ser as novidades no time titular.