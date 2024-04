O Inter terá um adversário que vive momentos distintos na temporada. Enquanto busca uma vitória na Sul-Americana para tentar encaminhar sua classificação à próxima fase do torneio, o Delfin também luta contra as últimas posições no Campeonato Equatoriano. Na sexta-feira (19), jogando em casa, o time apenas empatou com o Macará em 1 a 1.