Após quase 13 horas de deslocamento entre Porto Alegre e Manta, no Equador, a delegação colorada desembarcou na madrugada desta quinta-feira (25) para a partida contra o Delfín. O confronto ocorre às 23h (no horário de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Um atraso na escala em Manaus retardou a chegada da equipe. Eduardo Coudet conta com vários desfalques para a partida desta quinta.