O técnico Eduardo Coudet faz mistério em relação ao time do Inter que vai a campo contra o Delfín-EQU, nesta quinta (25), em Manta, pela Copa Sul-Americana. Conforme apurado por GZH, o treinador deve utilizar uma equipe predominantemente titular, mas com preservações pontuais dos atletas mais desgastados. Afinal, no domingo (28), apenas três dias depois, o Colorado recebe o Atlético-GO no Beira-Rio, pelo Brasileirão.