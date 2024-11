Com a temporada de 2024 chegando ao fim, o Inter já começa a pensar no ano que vem. Na tarde desta quinta-feira (14), a partir das 15h15min, o clube realiza um evento em que o conselho de gestão e executivos das áreas de finanças, operações, marketing e receitas, além do futebol masculino, feminino e de base, compartilharão um balanço das atividades de 2024 e apresentarão os planos para 2025.