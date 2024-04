Após a estreia com vitória no Brasileirão, o Inter se representou no CT Parque Gigante visando o jogo contra o Palmeiras, marcado para 20h de quarta-feira (17h) na Arena Barueri. Na parte aberta, foi possível ver os reservas da partida com o Bahia fazendo atividades técnicas e táticas. Os titulares (que atuaram mais de 45 minutos, à exceção de Thiago Maia) correram em volta do gramado.