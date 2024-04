Inter e Juventude voltam a se enfrentar em 2024, desta vez pela terceira fase da Copa do Brasil. No final de março, o time da Serra levou a melhor na semifinal do Gauchão. Pela competição nacional, o time de Eduardo Coudet busca se redimir após a eliminação no estadual, mas vai ter de enfrentar um algoz que vai além disso — em 1999, o Papo derrotou o Colorado em pleno Beira-Rio e avançou à decisão.