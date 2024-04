Depois de vencer o Bahia, no Beira-Rio, na abertura do Brasileirão, o Inter irá encarar já na segunda rodada o atual bicampeão Palmeiras. E o time de Abel Ferreira conta com uma nova promessa no elenco. Titular nos dois últimos jogos, Estevão, de apenas 16 anos, já foi comparado a Messi e é visto no clube paulista como possível sucessor de Endrick.