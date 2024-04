O Inter conquistou sua primeira vitória na Copa Sul-Americana nesta quinta (25) diante do Delfín, no Equador. O triunfo de 2 a 1 foi aberto com um gol de Wesley, que balançou as redes três vezes nos últimos quatro jogos e já é o vice-artilheiro colorado no ano. Além das contribuições técnicas, ele teve impacto na organização na equipe colorada. O Desenho Tático de GZH mostra a influência do atacante na equipe de Eduardo Coudet.