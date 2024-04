O duelo com o Inter nesta quinta-feira (25) é aguardado com muita ansiedade pelo Delfín. Para promover a partida pela Copa Sul-Americana e lotar o Estádio Jocay, o clube equatoriano fez um post divulgando o valor das entradas das partidas ao som do funk Automotivo Bibi Fogosa, da funkeira brasileira Bibi Babydoll.